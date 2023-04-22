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زيوغانوف: زيلينسكي تحول من مهرج إلى دمية دموية في يد الولايات المتحدة

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زيوغانوف: زيلينسكي تحول من مهرج إلى دمية دموية في يد الولايات المتحدة
Sputnik
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قال رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تحول من مهرج إلى دمية دموية في أيدي الأمريكيين.

وشدد زيوغانوف على أن الولايات المتحد،ة أعلنت الحرب على كل ما هو روسي: التاريخ والثقافة والتقاليد.

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وقال: "يشارك زيلينسكي في تنفيذ خطة بربروسا الهتلرية، ورمى في الواقع الشقيقة أوكرانيا نفسها في المذبحة. سلموا أنفسهم لسيطرة النازيين من أتباع بانديرا، الذين كانوا أكثر الكلاب شراسة في الرايخ النازي".

وأعرب زيوغانوف عن ثقته في إمكانية تطهير أوروبا من شر الفاشية. وأشار إلى أن الغرب يشن حربا ضد العالم الروسي منذ عقود، ولم ينتصر فيها أبدا.

وقال: "لقد خسروا الحرب في كوريا وفي فيتنام وفي ليبيا، وها هم يخسرون هنا. لم تقدم الرأسمالية الكبيرة للبشرية شيئا سوى الفاشية والنازية والاستهزاء بالطبيعة البشرية".

ينعقد المنتدى الدولي المناهض للفاشية في مينسك يوم 22 أبريل. ويشارك في الفعالية ممثلون عن الأحزاب الشيوعية وحركات أخرى من أكثر من 50 دولة.

المصدر : نوفوستي

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