جورجيا: اعتقال قيادي سابق في "داعش" (فيديو)

أعلنت سلطات جورجيا اليوم السبت اعتقال مالخاز باكساشفيلي، القيادي بإحدى الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جراء عملية خاصة نفذها مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة.

وذكرت السلطات أن باكساشفيلي، وهو مواطن جورجي، غادر البلاد عام 2013 متجها إلى سوريا حيث انضم إلى "داعش".

وكان باكساشفيلي على صلة وثيقة بكبار القادة العسكريين في "داعس" وشغل منصب نائب قائد في إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، وشارك بنشاط في الأعمال القتالية وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية، حسب السلطات.

ويواجه القيادي الداعشي في وطنه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و17 عاما.

The Counter-Terrorist Center of the State Security Service of Georgia (SSG), through a special raid, detained Malkhaz Paksashvili, a Georgian citizen, on charge of being one of the commanders of the ISIS terrorist organization. https://t.co/LXJRsQcc75 — Ivane Abashidze (@IvaneAbashidze) April 22, 2023

المصدر: "سبوتنيك جورجيا"