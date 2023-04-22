الشيخوخة تغرق كوريا الجنوبية: تراجع أعداد المزارعين وانخفاض معدل الولادات

شهد عدد المزارعين والصيادين في كوريا الجنوبية في عام 2022 تراجعا بالمقارنة عن العام الذي سبقه، مما يعكس شيخوخة السكان السريعة.

إقرأ المزيد

ووصل إجمالي عدد الأسر في قطاع الزراعة إلى 1.02 مليون في عام 2022 بانخفاض 0.8% عن العام الذي سبقه وفقا للبيانات الصادرة من وكالة الإحصاء الكورية، كما تراجع عدد المزارعين بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 2.16 مليون.

وفي قطاع صيد الأسماك، انخفض عدد الأسر بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 42,500 في العام الماضي مع تراجع عدد السكان بنسبة 3.2% إلى 90,800 خلال نفس الفترة.

وشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، 49.5% من السكان في قطاع الزراعة بزيادة 3 نقاط مئوية عن العام الذي سبقه، وشكلوا 44.2 من السكان في قطاع صيد الأسماك بارتفاع 3.7 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

وعلى مدى العقود الماضية، هاجر عدد متزايد من الشباب الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى المدن بحثا عن وظائف ذات رواتب أعلى وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة بسبب شيخوخة السكان.

وولد 23,179 طفلا فقط في كوريا الجنوبية في ينار بانخفاض 6% عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير منفصل من وكالة الإحصاء في وقت سابق، وهو أدنى رقم في أي شهر من أشهر يناير منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات الشهرية في عام 1981.

وانخفض عدد الأطفال المولودين في كوريا الجنوبية على أساس سنوي لمدة 86 شهرا متتاليا.

المصدر: يونهاب