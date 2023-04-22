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ترامب يعد بالاستقلال عن الصين في حال فوزه

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ترامب يعد بالاستقلال عن الصين في حال فوزه
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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه في حال فوزه في انتخابات عام 2024، سيحقق استقلال بلاده الاقتصادي بشكل كامل عن الصين.

وشدد ترامب على أنه، سيحرم الصين من وضع الدولة الأكثر تفضيلا في التجارة المتبادلة.

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وأضاف في كلمة، أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في فلوريدا: "عندما سأصبح رئيسا للبلاد مرة أخرى، سأحرم الصين من وضع الدولة المفضلة في التجارة. وحتما سأحقق الاستقلال الاقتصادي عن الصين".

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، تؤكد أنه على الرغم من فرض العقوبات، إلا أنها لا تسعى إلى فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم، وتعتبر مثل هذه النتيجة كارثة لكلا البلدين.

في وقت سابق، قال ترامب إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسيلزم الموظفين الفيدراليين بإجراء اختبار الخدمة المدنية وسيتم طرد العاملين الذين لا يجتازونه.

المصدر: نوفوستي

 

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