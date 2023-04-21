إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات سومي وخاركوف وتشرنيغيف في أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في مقاطعات سومي شمال أوكرانيا، وخاركوف شرقها وتشرنيغيف شمالها، بعد أنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا من غربها إلى شرقها طوال الليلة الماضية.

كما دوت صافرات الإنذار بصورة متزامنة في مقاطعات فينيتسا (وسط) ولفوف (غرب) وجيتومير وسومي (شمال) وترنوبل (غرب) وخميلنيتسكي، جنوب أوكرانيا.

ويستمر الجيش الروسي في توجيه ضرباته الصاروخية والجوية على مواقع البنية التحتية والحيويّة الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، وتبنّته استخبارات نظام كييف.

ويستهدف الجيش الروسي مواقع الطاقة والصناعة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا، بما يحرم قوات كييف من إمداداتها الحيوية دون المساس ما أمكن بالمدنيين.

المصدر: RT