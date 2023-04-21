سياسي أوكراني: الهجوم المضاد لا بد من تأجيله إلى أجل غير مسمى

نقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن النائب الأوكراني الكسندر أوستينوف أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجومها المضاد في أبريل، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.

وقال: أوكرانيا كانت تأمل في شن هجوم مضاد في أبريل، لكن نقص الأسلحة أزاح تاريخ بدء العملية إلى أجل غير مسمى".

من جهته قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن الهجوم المضاد قد يبدأ في الصيف.. في المستقبل القريب.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني كان مقررا في 30 أبريل.

وأكد خبراء لوكالة "تاس" الروسية أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة الصادرة عن كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جزءا من حملة تضليل متعمدة.

المصدر: نوفوستي