إسرائيل تصادق على هدم منزلين فلسطينيين

وقعت القيادة المركزية في إسرائيل على أمر بمصادرة وهدم منزل أسامة طويل في مدينة نابلس، ومنزل معتز بالله خواجة في قرية نعلين شمال غرب مدينة رام الله.

ونسبت السلطات إلى طويل قيامه في 11 أكتوبر 2022، إلى جانب فلسطيني آخر بعملية إطلاق نار في مفترق غانوت القريب من مستوطنة شافي شومرون في الضفة الغربية، أسفر عن مقتل جندي من دورية جفعاتي.

كما وقعت القيادة المركزية على أمر مصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه الفلسطيني معتز بالله خواجة، في قرية نعلين (شمال غرب مدينة رام الله)، في 9 مارس 2023.

وصدرت الأوامر بعد رفض طلبات ذوي منفذي العمليات بعدم تنفيذ هدم المنازل، وبإمكان الأهالي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد الأمر.

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المصدر: وكالات