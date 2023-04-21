ستولتنبرغ يشجّع قوات كييف على انتهاز اللحظة المناسبة وشن هجومها المضاد

أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ من "قاعدة رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا، أن كييف قد تنجح في هجومها المضاد إن تمكنت من انتهاز اللحظة المناسبة.

وقال في مقابلة مع صحيفة Welt اليوم الجمعة، بعد اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا لمناقشة تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لكييف: "أنا مقتنع من أنه عندما ترى أوكرانيا أن الوقت مناسب لشن الهجوم المضاد مع تحرير المزيد من الأراضي، حينها يمكن أن تعبر وهي منتصرة".

كما لفت إلى الدعم العسكري "المذهل" من جانب الغرب لكييف، وقال: "سلمناهم المزيد من أسلحة المدفعية، ومنظومات الدفاع الجوي، وعربات المشاة والدبابات، وكانت ألمانيا رائدة في هذا الدعم".

المصدر: نوفوستي