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حريق بعد انقلاب صهريج في ولاية كونيتيكت الأمريكية

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حريق بعد انقلاب صهريج في ولاية كونيتيكت الأمريكية
AP Angelique Feliciano via AP
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أعلنت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية عن نشوب حريق إثر حادث انقلاب صهريج في طريق للسيارات.

وأوضحت الشرطة في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أن الحادث وقع على جسر "غولد ستار" بالقرب من مدينة غروتون.

وأعلنت الشرطة إغلاق الجسر، مطالبة السكان والمسافرين بتجنب الاقتراب من مكان الحادث واختيار طرق أخرى للمرور.

وأشارت إلى أن الحريق طال بعض المباني الواقعة تحت الجسر، وأن هناك إصابات، لكن عددها الدقيق لا يزال مجهولا.

وبعد فترة أكدت الشرطة إعادة فتح الجسر جزئا، واستئناف الحركة باتجاه الشمال، بينما لا يزال النصف الآخر من الطريق مغلقا.

المصدر: RT

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