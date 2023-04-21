باشينيان يعلن استعداده للتوقيع على وثيقة السلام التي سُلمت إلى أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أنه مستعد اليوم للتوقيع على معاهدة السلام التي أرسلت بلاده نصّها إلى أذربيجان.

وقال باشينيان مخاطبا نواب المعارضة الأرمنية في البرلمان: "الوثيقة التي نحن على استعداد لعرضها عليكم والتي أرسلناها إلى أذربيجان، أنا مستعد للتوقيع عليها اليوم. وعدم قبول أذربيجان الوثيقة التي قدمناها مسألة أخرى".

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وأضاف أن المعارضة انتقدت البيان الثلاثي الذي وقعه زعماء أرمينيا وروسيا وأذربيجان بشأن وقف الأعمال القتالية في قره باغ خريف عام 2020، لكن كل الأسس المتعلقة بعمل ممر لاتشين وقره باغ وخط التماس والاتصالات الإقليمية ومشكلة السجناء تستند تحديدا إلى هذا البيان.

وتابع: "إنه أمر آخر أنه لا يتم تطبيقه، وبالنظر إلى هذه التجربة، نقول إن معاهدة السلام يجب أن تتضمن آليات تستبعد مثل هذا الوضع".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا للسلام برعاية روسيا في قره باغ، شمل نشر قوات روسية لحفظ السلام تشرف على تطبيق الجانبين خطوات التطبيع، وتوقف الجيشين الأذربيجاني والأرمني عند مواقعهما، وتبادل أسرى الحرب، والأراضي.

المصدر: نوفوستي