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صحيفة: الدبابات الأمريكية لن تصل إلى أوكرانيا قبل بدء هجوم كييف المضاد

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صحيفة: الدبابات الأمريكية لن تصل إلى أوكرانيا قبل بدء هجوم كييف المضاد
Globallookpress Sgt. John Schoebel
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدبابات الأمريكية لن تصل إلى أوكرانيا قبل بدء قوات كييف هجومها المضاد، حتى رغم الإسراع بالتوريدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبابات "أبرامز" الأمريكية قد تصل إلى أوكرانيا في الخريف المقبل، لكنها لن تظهر في ميدان القتال عندما سيبدأ الهجوم المضاد المتوقع.

ونقلت الصحيفة عن وثائق البنتاغون المسربة أن العسكريين الأمريكيين يقدرون عدد الدبابات التي تحتاج إليها أوكرانيا للهجوم المضاد بـ 253 دبابة. وحتى أواخر فبراير تعهد الحلفاء الغربيون بتقديم 200 دبابة، منها 60 دبابة غربية الصنع مزودة بالمعدات المتطورة تقنيا.

وتشير الوثائق إلى أن 140 دبابة من تلك التي تحضرها أوكرانيا للهجوم المضاد ستكون دبابات سوفيتية الصنع، وإلى أن 3 ألوية أوكرانية تواجه نقصا في الدبابات، يقدر بنحو 12 عربة لكل لواء.

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وحسب تقديرات البنتاغون، فإن 60 دبابة غربية من بريطانيا وكندا وألمانيا وبولندا وفرنسا ستقدم لأوكرانيا في أبريل، وهذا قبل وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن احتياجات أوكرانيا إلى الذخيرة أكبر بكثير مما تستطيع الدول الغربية تقديمه، وأن الولايات المتحدة وأوروبا ستحتاجان إلى سنوات لتلبية الاحتياجات الأوكرانية.

ولفتت "نيويورك تايمز" كذلك إلى أن الولايات المتحدة رفضت تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" والصواريخ البعيدة المدى.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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