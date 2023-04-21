استخباراتي أمريكي يشبّه أوكرانيا بـ"السفينة الغارقة" ويقترح معاقبة زيلينسكي

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أن الفساد المستشري في أوكرانيا قد يضطر الغرب لوقف أي دعم لنظام كييف، مشبّها أوكرانيا بسفينة صدئة من الأجدى تركها في الماء لتغرق.

وقال ريترفي مقابلة على "يوتيوب": "يحاول الاتحاد الأوروبي حاليا إيجاد سبيل لحل الوضع الحالي مع الحبوب الأوكرانية، مع محاولته إرضاء مصالح الجانبين".

كما عبّر ريتر عن ثقته بأن هذا الأمر يعتبر مستحيلا من الناحية العملية، وذلك بسبب عدم وجود أي حد يحصر نسبة الفساد في هذا البلد (أوكرانيا).

وأوضح أن الدول الغربية لا تتسبب إلا في تدهور الوضع وذلك عبر التظاهر بأن نظام كييف "جدير بالثقة".

وخلص في المقابلة إلى أن أوكرانيا لا تفكر إلا في ذاتها وبمصالحها، ولذلك "يجب على أوروبا التوقف عن محاولة دعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي