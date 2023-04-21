المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية يعلق على فيديو انفجار مركبة إيلون ماسك الفضائية

علق المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، على فيديو وثق لحظة انفجار المركبة الفضائية لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

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وقال حسين دليريان: "لاحظوا هذا المقطع لحظة انفجار المركبة الفضائية، بعد ذلك يتردّد صوت التصفيق والصفير من الجمهور والمتفرجين".

وصرح المسؤول الإيراني بأنه منذ الأمس وحتى الآن، قدمت وسائل الإعلام الغربية هذا الفشل على أنه نقطة انطلاق للنجاح في المستقبل ولم تثر أي انتقاد، لكن إذا فشلت إيران في الإطلاق، ماذا سيقول الإعلام الغربي؟".

وأكد أن الفشل في الاختبار ليس أمرا غريبا من وجهة نظر الباحثين والخبراء، لأنهم يوظفون نتائج الإطلاق الفاشل لتصحيح الإجراءات وإصلاح أوجه القصور.

وأوضح أن هذه القضية مقبولة في العالم والإعلام الغربي، لكنه يتصرف بشكل مختلف تجاه إيران.

والخميس، انفجر صاروخ ستار شيب (Starship) التجريبي الذي صممته شركة "سبيس إكس"، بعد 4 دقائق من إقلاعه وصعد الصاروخ 38 كيلومترا.

ووفقا لممثلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.

وتم تصميم المركبة الفضائية Starship متعددة الاستخدام للقيام برحلات جوية في الفضاء السحيق، إلى المريخ مثلا ، وهي مصممة لـحمل 100 شخص.

وأجرت النماذج الأولية للسفينة بالفعل رحلات تجريبية عديدة مع العودة للأرض، لكن نتائج التجارب كانت متفاوتة للغاية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية