رئيس القائمة الموحدة يطالب بعدم إقحام عرب إسرائيل بمعادلة "وحدة الساحات"

طالب رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، الفصائل الفلسطينية بعدم إقحام المواطنين العرب في إسرائيل بمعادلة "وحدة الساحات والعمل المسلح ضد إسرائيل".

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وحذر عباس، في مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، من "جر العرب في إسرائيل إلى الدخول في أعمال عنف"، معتبرا ذلك "أمرا كارثيا ويجلب نكبة جديدة على أبناء الشعب الفلسطيني داخل دولة إسرائيل".

وشدد عباس على ضرورة تحصين المجتمع العربي في إسرائيل من الدخول في هذا الاتجاه، لأن ذلك "يخدم التطرف ويضرب مكانتنا كأصحاب حقوق"، وفق تعبيره.

وطالب عباس القيادة الفلسطينية بعدم التدخل بشؤون العرب في إسرائيل، وقال: "نحن لا نقرر للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.. ونطلب ألا يقرر لنا أحد"، داعيا إلى التعامل بمسؤولية وحكمة مع قضايا المجتمع العربي في الداخل.

وشدد عباس على أن موقفه السياسي يتلخص بأن الحل يجب أن يكون تحقيق السلام، إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، معتبرا أن هذا المطلب يفرض علينا تحييد العنف جانبا والخوض في عملية السلام.

المصدر: i24NEWS