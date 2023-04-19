الجيش الإسرائيلي: اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في الشيخ جراح

أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح" يوم أمس الثلاثاء، والتي أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في عملية مشتركة للوحدة الشرطية الخاصة والجيش الليلة الماضية في مدينة نابلس اعتقل المشتبه فيه بتنفيذ عملية اطلاق النار في القدس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين".

وأوضح البيان أن "المشتبه به وهو من سكان مخيم عسكر في نابلس، اعترف بتنفيذ العملية خلال التحقيق الأولي معه"، مبينا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات خلال الاقتحام.

المصدر: RT