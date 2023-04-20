ماكرون وبايدن يجمعان على ضرورة التعاون مع الصين للتسوية في أوكرانيا

أجمع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي جو بايدن على أهمية "مواصلة التعاون مع الصين لتسهم في المستقبل المنظور في إنهاء النزاع في أوكرانيا".

وجاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، وأكد الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، حول زيارته الأخيرة للصين، على رغبته في استمرار الأوروبيين "في إعادة تسليح أنفسهم لتحمل مسؤولياتهم في تقاسم أعباء الأمن عبر المحيط الأطلسي".

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ويوم أمس، صرّحت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لا تمتلك معلومات حول مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أوكرانيا، لكنها تعتزم الاطلاع عليها.

وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد التواصل مع الصين بشأن خطة قد تؤدي إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اعتقاده.

المصدر: RT