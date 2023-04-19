البيت الأبيض: لا معلومات لدينا حول مبادرات سلام الرئيس الفرنسي بشأن أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن واشنطن لا تمتلك معلومات حول مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أوكرانيا، لكنها تعتزم الاطلاع عليها.

وقالت جان بيير: "لم نتلق أي معلومات عن هذا من الجانب الفرنسي.. نحن بحاجة للاتصال بهم والحصول على مزيد من المعلومات".

وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد التواصل مع الصين بشأن خطة قد تؤدي إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اعتقاده.

ويذكر أن ماكرون قد كلف مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون، بالعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لوضع أساس للمفاوضات.

المصدر: تاس