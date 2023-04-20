الكونغرس يحظر على المدارس قبول المتحولين جنسيا في المسابقات النسائية

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنع المدارس من السماح للمتحولين جنسيا من الذكور بالمشاركة في المسابقات الرياضية النسائية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي وعد الرئيس جو بايدن، بالفعل باستخدام حق النقض عليه، بأغلبية 219 صوتا من أعضاء الكونغرس، وعارضها 203 عضو.

وأشار مجلس النواب: "يحظر مشروع القانون على برامج الرياضة المدرسية السماح للأفراد الذين يكون جنسهم البيولوجي عند الولادة من الذكور، بالمشاركة في البرامج المخصصة للنساء أو الفتيات".

وأكد المجلس أن مشروع القانون، كما تصورته الجهات الراعية له البالغ عددها 94، يهدف إلى حماية الفتيات في الألعاب الرياضية من المنافسة من الذكور المعاد تحديد جنسهم.

وانتقد مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، المبادرة في وقت سابق، واصفا إياها بأنها "حظر مطلق على الطلاب المتحولين جنسيا، حتى في صغرهم من طلاب المدارس الابتدائية، من اللعب في فرق تتفق مع هويتهم الجنسية".

كما أشار البيت الأبيض إلى وجود مشاكل خطيرة بين الشباب المتحولين جنسيا، الذين "يفكر نصفهم بجدية في الانتحار".

ومن غير المرجح أن يتقدم التشريع الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 219 صوتا مقابل 203 صوتا لأن مجلس الشيوخ، بقيادة الديمقراطيين لن يدعمه، وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، سيستخدم حق النقض ضده.

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المصدر: نوفوستي