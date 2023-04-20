السفارة الروسية في سويسرا تنفي تهديدها الصحفيين وتطالب بعدم تبرير الإرهاب

نفت السفارة الروسية في سويسرا توجيهها أي تهديدات للصحفيين هناك، مشيرة إلى أنّها ذكرت بالقوانين المعمول بها في سويسرا وروسيا والتي تعاقب على تبرير الإرهاب.

وذكر بيان المكتب الصحفي للسفارة الروسية لوكالة "نوفوستي": "نودّ التأكيد على أن بيان السفارة لم يتضمن أي تهديدات شخصية للصحفي ا. مينسن. إن السفارة ذكرت صحفيي مركز الاتصال الوطني بأنهم يعيشون في دولة قانون وعليهم اتباع قواعدها القانونية، بما في ذلك، حظر دعم الأنشطة الإرهابية".

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وأضاف بيان السفارة أنّه أشار في المقام الأول إلى القواعد القانونية السويسرية، في حين لم يرد ذكر التشريعات الروسية إلا في صيغة شرطية بهدف إظهار أن تشريعات روسيا الاتحادية وسويسرا "متطابقة من الناحية العملية" فيما يتعلق بالأشخاص الذين يدعمون الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استدعت وزارة الخارجية السويسرية السفير الروسي في برن، سيرغي غارمونين، بعد أن نشرت السفارة بيانا حول صحفي سويسري.

وقالت السفارة في بيانها: "وزارة الخارجية السويسرية استدعت السفير الروسي في برن اليوم الخميس على خلفية نشر السفارة بيانا حول صحفي سويسري في صحيفة NZZ".

ونشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية في سويسرا في وقت سابق بيان أعربت فيه عن أسفها من مقال نشره مراسل سويسري لصحيفة Neue Zürcher Zeitung الناطقة بالألمانية يدعى مينسين.

المصدر: نوفوستي