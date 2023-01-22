سويسرا: نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا غير قانوني

صرح وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث السويسري غي بارميلين، بأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكا للقانون السويسري.

وقال في مقابلة نشرت اليوم الأحد مع صحيفة "تريبيون دي جنيف": "إن حق الملكية في سويسرا أساسي ويضمنه الدستور، من المستحيل مصادرة أموال من دولة أو من أفراد من هذا البلد لتحويلها إلى دولة أخرى في إطار التشريع الحالي".

كما أشار بارميلين، إلى أنه حتى الآن لم تجرؤ أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأضاف: "سويسرا دولة قائمة على سيادة القانون، ونحن ملزمون بالامتثال للدستور والتشريعات الحالية".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجموعة العمل التابعة لوزارة العدل الأمريكية بشأن تحديد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية واعتقالها، أندرو آدامز، إن إدارة واشنطن تعتزم البدء في تحويل جزء من الأموال المصادرة لصالح أوكرانيا في المستقبل القريب.

ومن جانبها، أشارت السفارة الروسية في واشنطن، إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضعف مصداقية النظام المالي الأمريكي وأمن الولاية القضائية للدولار.

المصدر: تاس