لافروف يلتقي نظيره الكوبي في هافانا

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الكوبية هافانا.

وفي بداية المحادثات، رحب الوزير الكوبي بلافروف وقال إن رئيس الوزراء، مانويل ماريرو كروز، سيزور روسيا في يونيو.

إقرأ المزيد

وهنأ لافروف بدوره نظيره الكوبي على إعادة انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا للبلاد من قبل الجمعية الوطنية الكوبية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي راض عن تطور الحوار السياسي بين البلدين.

وأضاف: "سنواصل العمل معا على الساحة الدولية من أجل حشد الدول التي ترفض الإملاءات، للعمل معا على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن الأمم المتحدة تأسست على مبدأ احترام سيادة الدول".

المصدر: نوفوستي