 
مباشر

لافروف يلتقي نظيره الكوبي في هافانا

أخبار العالم

لافروف يلتقي نظيره الكوبي في هافانا
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5vh

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الكوبي برونو رودريغيز، في العاصمة الكوبية هافانا.

وفي بداية المحادثات، رحب الوزير الكوبي بلافروف وقال إن رئيس الوزراء، مانويل ماريرو كروز، سيزور روسيا في يونيو.

إقرأ المزيد
رئيس كوبا: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن النزاع الأوكراني
رئيس كوبا: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن النزاع الأوكراني

وهنأ لافروف بدوره نظيره الكوبي على إعادة انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا للبلاد من قبل الجمعية الوطنية الكوبية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي راض عن تطور الحوار السياسي بين البلدين.

وأضاف: "سنواصل العمل معا على الساحة الدولية من أجل حشد الدول التي ترفض الإملاءات، للعمل معا على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن الأمم المتحدة تأسست على مبدأ احترام سيادة الدول".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا