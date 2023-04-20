أردوغان يتصل هاتفيا بالبرهان وحميدتي

اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرفي الأزمة السودانية رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

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جاء ذلك فيما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، حيث دعا أردوغان المسؤولين السودانيين إلى وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الأخوة والعودة إلى طاولة الحوار. كما دعا الرئيس التركي إلى ضرورة الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك والمؤسسات التركية في السودان.

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، واندلعت الاشتباكات في الخرطوم صباح السبت 15 أبريل، في تحول مفاجئ بين الطرفين إلى نزاع مسلح.

المصدر: الأناضول