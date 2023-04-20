 
مباشر

الهند.. لجنة قضائية تعيد تمثيل جريمة قتل سياسي سابق وشقيقه على الهواء مباشرة (فيديو)

أخبار العالم

الهند.. لجنة قضائية تعيد تمثيل جريمة قتل سياسي سابق وشقيقه على الهواء مباشرة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5u9

أعادت لجنة قضائية في الهند تمثيل جريمة قتل السياسي السابق عتيق أحمد، وشقيقه أشرف، في بث مباشر خلال نقلهما مكبيلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة.

وذكرت وسائل إعلامية هندية أنه كجزء من التحقيق المستمر، أعادت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء، إنشاء مسرح جريمة تبادل إطلاق النار التي وقعت في براياجراج.

وقال مسؤولون إن اللجنة يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد أرفيند كومار تريباثي، وعضوية القاضي المتقاعد بريجيش كومار سونيو، والمدير العام السابق للشرطة سوبيش كومار سينغ.

ووصل أعضاء اللجنة القضائية إلى مستشفى كولفين حيث وقع الحادث في 15 أبريل.

ومثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة قاضي القضاة صباح يوم أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد طلبت الشرطة حبسهم احتياطيا لمدة سبعة أيام.

ويقبع عتيق أحمد البالغ من العمر 61 عاما، في السجن منذ العام 2019، عقب إدانته بتهمة الاختطاف، ووقعت حادثة القتل هذه خلال إجابته على أسئلة الصحفيين مساء السبت.

المصدر: outlookindia + ANI

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا