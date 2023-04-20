الهند.. لجنة قضائية تعيد تمثيل جريمة قتل سياسي سابق وشقيقه على الهواء مباشرة (فيديو)

أعادت لجنة قضائية في الهند تمثيل جريمة قتل السياسي السابق عتيق أحمد، وشقيقه أشرف، في بث مباشر خلال نقلهما مكبيلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة.

وذكرت وسائل إعلامية هندية أنه كجزء من التحقيق المستمر، أعادت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء، إنشاء مسرح جريمة تبادل إطلاق النار التي وقعت في براياجراج.

#WATCH | Members of the Judicial Commission recreate the crime scene of the killing of gangster brothers Atiq Ahmad and Ashraf in UP's Prayagraj on April 15, as part of the ongoing investigation. pic.twitter.com/vVoaSWVaOZ — ANI (@ANI) April 20, 2023

وقال مسؤولون إن اللجنة يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد أرفيند كومار تريباثي، وعضوية القاضي المتقاعد بريجيش كومار سونيو، والمدير العام السابق للشرطة سوبيش كومار سينغ.

ووصل أعضاء اللجنة القضائية إلى مستشفى كولفين حيث وقع الحادث في 15 أبريل.

ومثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة قاضي القضاة صباح يوم أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد طلبت الشرطة حبسهم احتياطيا لمدة سبعة أيام.

ويقبع عتيق أحمد البالغ من العمر 61 عاما، في السجن منذ العام 2019، عقب إدانته بتهمة الاختطاف، ووقعت حادثة القتل هذه خلال إجابته على أسئلة الصحفيين مساء السبت.

المصدر: outlookindia + ANI