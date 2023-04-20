سويسرا تؤكد أنها لن تحظر RT Arabic وSputnik Arabic

أعلنت سويسرا اليوم الخميس أنها لن تفرض حظرا على بث RT Arabic وSputnik Arabic، لكنها ستمنعهما من وضع الإعلانات في محتواهما.

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جاء ذلك في بيان نشرته الإدارة الفيدرالية السويسرية للاقتصاد والتعليم والعلوم، المسؤولة عن فرض العقوبات وأعلنت فيه إدراج مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة و"الوكالة الفدرالية لأنباء "فان" الروسيتين في القائمة السويسرية للعقوبات ضد روسيا، وذلك إثر خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر البيان أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في 10 أبريل حظرا على البث والإعلانات على قناتي RT Arabic وSputnik Arabic متهما إياهما بأداء "دور مهم" في "حملة البروباغاندا والتضليل الروسية"، وأضاف: "سبق أن صرح المجلس الاتحادي (السويسري) في 25 مارس 2022 بأنه من الأجدى مواجهة المعلومات الكاذبة والمضرة بالوقائع بدلا من حظرها تماما. لذلك، وفي حين أنه لن يتم حظر هذين المنفذين الإعلاميين في سويسرا، سيكون هناك حظر على الإعلانات فيهما".

وانتقدت موسكو بشدة العقوبات الأوروبية ضد وسائل الإعلام الروسية، مشيرة إلى أن تلك العقوبات لا تنتهك حقوقها فحسب، بل وحقوق الأوروبيين أيضا بحرمانهم من الوصول إلى آراء بديلة.

المصدر: وكالات