موسكو: العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية تنتهك حقوق الأوروبيين أنفسهم

صرحت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات التي تفرضها بروكسل على وسائل الإعلام الروسية لا تنتهك حقوقها فحسب، بل وحقوق الأوروبيين أيضا بحرمانهم من الوصول إلى آراء بديلة.

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الروسية تعليقا على تبني الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا أمس السبت.

وقال البيان: "من الواضح أن بروكسل لا تنتهك حقوق ممثلي وسائل الإعلام الروسية فحسب، بل وحقوق المواطنين الأوروبيين أيضا. يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر عزل الأوروبيين تماما عن وجهة نظر بديلة".

وأضافت: "إذا استمروا بهذا الوتيرة، فيمكننا أن نتوقع غدا أن يتم عزل المواطن الأوروبي العادي عن أي مصادر أخرى للمعلومات ترفض توزيع تصورات الاتحاد الأوروبي للواقع الزائف".

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وأشار البيان أيضا إلى أن القيود المفروضة على نشاط وسائل الإعلام الروسية تعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن "لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية"، وهذا يشمل "حرية البحث عن جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن الحدود".

وفرض الاتحاد الأوروبي السبت عقوبات جديدة على روسيا بما فيها تلك التي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام، بينها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، كما تم حظر بث قناة RT العربية وتوزيع محتوى وكالة "سبوتنيك" باللغة العربية.

المصدر: "نوفوستي"