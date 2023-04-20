"نيويورك تايمز": قلق أمريكي من عزم الصين توسيع قدرتها النووية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن القرار الأمريكي بمواجهة روسيا والصين، يترافق مع الكثير من التعقيدات، بسبب وجود أسلحة نووية لدى هاتين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن الموظف السابق في البنتاغون هنري سوكولسكي، أن الجانب الأمريكي لا يعرف في هذه الحالة كيف يجب عليه أن يتصرف، خاصة وأن الصين "تنوي توسيع ترسانتها النووية"، وبالتالي تغيير ميزان القوى على الساحة الدولية.

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "يشهد مبنى الكابيتول (الكونغرس) نقاشا حول ما إذا كان التوسع المقبل للترسانة الصينية يتطلب انتهاج مسلك جديد بشكل تام. ودفع ذلك بعض الجمهوريين إلى التحدث عن زيادة الإمكانات النووية بعد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت، إلى مستوى يسمح بمواجهة القوات الروسية- الصينية المشتركة".

وأوضحت المقالة، أن مثل هذا الاقتراح لا يحظى طبعا بتأييد الجميع في الولايات المتحدة. ويعتقد الكثيرون بأنه "رد فعل مبالغ فيه".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور ماثيو بون، الأستاذ بجامعة هارفارد، قوله: "يبدو لي أنه من الجنون الاعتقاد بأننا سنخوض حربين نوويتين في نفس الوقت".

يوم الثلاثاء الماضي قال جيل هروبي رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تود بشدة التفاوض بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا والصين.

وفي وقت سابق، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من أن السلوك الاستفزازي من قبل الغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.

المصدر: نوفوستي