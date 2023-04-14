ترامب يحذر من خطر غير مسبوق على الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة تمر حاليا في مرحلة خطر غير مسبوق، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن "لا يفهم ما هو على المحك، وما يدور حوله".

وقال ترامب في منتدى الرابطة الوطنية للبنادق في ولاية إنديانا: "الوقت الحالي هو أخطر لحظات في تاريخ بلدنا، بسبب قوة الأسلحة، وأنا لا أتحدث عن البنادق".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حيازة الدول للأسلحة النووية أمر خطير، على وجه الخصوص، كما قال ترامب، تتحدث القيادة الروسية علنا عن حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وأضاف ترامب: "لا يجب أن تتحدث عن ذلك، فإن العواقب مدمرة للغاية.. ويتحدثون عنها طوال الوقت. ولدينا شخص في القيادة لا يفهم ما يدور حوله.. لم نكن في مثل هذا الخطر من قبل، هذا بسبب قيادتنا".

وتابع: "لا ينبغي الحديث عن هذا الأمر، العواقب مدمرة للغاية. ويتحدثون عنها باستمرار. ولدينا شخص في قيادتنا لا يفهم ما هو على المحك، وما يدور حوله".

واختتم ترامب قائلا: "لم نكن أبدا في مثل هذا الخطر وهذا بسبب قيادتنا".

وفي وقت سابق، طور المشرعون الأمريكيون مشروع قانون يحظر على الرئيس الأمريكي الأمر باستخدام الأسلحة النووية دون موافقة الكونغرس.

وتمت صياغة نص مشروع القانون، الذي سيحد من سلطات الرئيس في المجال النووي، من قبل السيناتور الديمقراطي إد ماركي والنائب الديمقراطي من كاليفورنيا تيد ليو، ويقترحون فيه منع "أي رئيس أمريكي من شن ضربة نووية دون موافقة مسبقة من الكونغرس الأمريكي".

المصدر: نوفوستي + RT