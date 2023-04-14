المشرعون الأمريكيون قلقون من تقاعس بايدن في منع الحرب العالمية الثالثة

صرح رئيس لجنة المنافسة الاستراتيجية مع الصين مايكل غالاهر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفعل ما يكفي لمنع الحرب العالمية الثالثة، التي قد تبدأ بسبب طموحات بكين الإقليمية.

ووفقا لعضو الكونغرس الذي نقلته قناة فوكس نيوز، فإن إدارة بايدن "لا تتصرف بالشعور المناسب بالإلحاح لمنع الحرب العالمية الثالثة".

وقال غالاهر: "من وجهة نظري، خاصة منذ انتخابات تايوان في يناير 2024، سنكون في نافذة الخطر الأقصى، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لديه العديد من المشاكل التي يحتاج إلى حلها في ثلاثينيات القرن الحالي".

وأعرب الجمهوري عن قلقه من أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي لا تعتبر طموحات بكين الإقليمية "تهديدا وشيكا"، وتعتبر غزوا عسكريا للجيش الصيني على الجزيرة في السنوات المقبلة "غير مرجح".

وأكد المشرع الأمريكي: "أنا قلق أكثر بشأن ما إذا كنتم تعتقدون أن هذا سيحدث في غضون خمس أو عشر سنوات أو سنة واحدة.. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك والتأكد من عدم حدوث ذلك".

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

الزيارة التي أدانتها جمهورية الصين، باعتبار الجزيرة إحدى مقاطعاتها، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وصرحت القيادة الصينية مرارا وتكرارا بأن بكين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، لكنها لم تستبعد استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

المصدر: نوفوستي + RT