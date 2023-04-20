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لافروف يصل في زيارة إلى كوبا

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لافروف يصل في زيارة إلى كوبا
Sputnik
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كوبا يوم أمس الأربعاء في زيارة عمل ضمن جولته في دول أمريكا اللاتينية، حسبما أفادت "تاس".

ويجري الوزير الروسي، محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في هافانا.

كما سيلتقي الوزير لافروف، مع رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.

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ويشار إلى أن كوبا باتت النقطة النهائية في جولة لافروف في أمريكا اللاتينية، التي بدأت يوم الاثنين الماضي.

وقبل ذلك وصل وزير الخارجية الروسي، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية.

و في وقت سابق أبلغت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: وكالات

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