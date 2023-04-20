المفوضية الأوروبية تؤكد إصابة رئيس وكالتها للمساعدات الإنسانية في السودان

أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيس المديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوروبية في السودان ويم فرانسن، أصيب بجروح في القتال الدائر في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أوردت الخبر يوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم المفوضية "أستطيع أن أؤكد أن هذا الحادث المؤسف قد وقع، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول حالة المسؤول (بلجيكي الجنسية) ومكان وجوده، فيما كانت "نيويورك تايمز" أفادت بأن حالته خطيرة، ولكنها ليست مهددة للحياة.

وأوضحت المتحدثة أن الإجراءات الأمنية للموظفين على الأرض في السودان يتم تقييمها في هذه المرحلة وأنه في الوقت الحالي لم يتم إجلاء ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية قد أكدت أن مقر إقامة ممثل الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، إيدان أوهارا، قد تعرض للهجوم يوم الاثنين ولكنه بخير ويواصل عمله.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية