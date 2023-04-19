شولتس: أوكرانيا ليست بحاجة إلى أنواع جديدة من الأسلحة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أوكرانيا ما زالت بحاجة للمساعدة العسكرية، والغرب سيواصل تقديمها، لكن الحديث لا يدور عن تقديم أنواع جديدة من الأسلحة حتى الآن.

وقال المستشار الألماني الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة DPA: "كييف في الوقت الراهن تحتاج بشكل أساسي لنفس الأسلحة، ولكن بكميات أكبر.

وأشار المستشار للحاجة لتوريد أنظمة دفاع صاروخي ودبابات وذخائر. مؤكدا: أن "توريد هذه الاسلحة هو ما يتعين علينا القيام به في المستقبل" ،

وأضاف شولتس: نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لتلبية احتياجات كييف لفترة طويلة".

وبذلك، رفض المستشار مرة أخرى بشكل غير مباشر مطالب أوكرانيا، بالحصول على طائرات مقاتلة غربية.

المصدر: تاس