وزير الخارجية الروسي يصل إلى نيكاراغوا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى جمهورية نيكاراغوا، في زيارة رسمية إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، استهلها الوزير يوم الاثنين الماضي، من البرازيل.

وفي العاصمة ماناغوا، سيستقبل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، الوزير الروسي، ومن المقرر أيضا أن يعقد لافروف لقاء مع نائب الرئيس روزاريو موريللو.

ووصل لافروف إلى نيكاراغوا قادما من فنزويلا في إطار جولة في أمريكا اللاتينية بدأت يوم الاثنين 17 أبريل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: RT