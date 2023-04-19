وسائل إعلام: البنتاغون حاول طمأنة إسرائيل في اتصال سري بشأن الوثائق المسربة

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أجرى اتصالا سريا بنظيره الإسرائيلي يواف غالانت لطمأنته بشأن الوثائق السرية المسربة.

وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، يوم الأربعاء، أن لويد أوستين اتصل بغالانت يوم الخميس الماضي لنقل رسالة مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتخذ إجراءات لمنع تكرار تسريب وثائق سرية في المستقبل.

ولم ينشر الجانبان الأمريكي والإسرائيلي أي بيانات رسمية بخصوص الاتصال الهاتفي بين الوزيرين.

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وجدير بالذكر أن وثائق البنتاغون المسربة، والتي كان معظمها متعلقا بالنزاع في أوكرانيا، تضمنت أيضا معلومات حساسة عن اتصالات بين واشنطن وتل أبيب بشأن إمكانية توريد إسرائيل أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم تتخذ أي قرارات بشأن توريدات الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تكتفي بالمساعدات الإنسانية وتوريد نظام الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية.

المصدر: "واللا"