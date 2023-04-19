"يونهاب": الوفد المرافق للرئيس يون سوك يول للولايات المتحدة سيضم 122 رجل أعمال

أفادت وكالة "يونهاب"، بأن وفدا مكونا من 122 رجل أعمال كوري جنوبي، سيرافقون الرئيس، يون سوك يول، في زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل للولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما فيها التقنيات المتقدمة، والقطاعات الثقافية، وغيرها.

ووفقا للوكالة، سيضم الوفد رؤساء المؤسسات التجارية الكبرى، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"؛، ورئيس مجموعة "هيونداي موتور"، فضلا عن رؤساء 6 جمعيات تجارية كبرى، بما في ذلك اتحاد الصناعات الكورية وغرفة كوريا للتجارة والصناعة.

وذكر مساعد الرئيس يون للشؤون الاقتصادية، تشوي سانغ-موك، أن الوفد المرافق للرئيس يون، سيكون أكبر وفد يتكون من رجال الأعمال، منذ توليه الرئاسة، حيث ستمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 70% من إجمالي الوفد، وسيضم مختلف القطاعات.

وبحسب تشوي، من المقرر أن يعقد الرئيس يون، قمة مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، يوم الـ 26 أبريل، وسيلقي كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس في اليوم التالي.

كما سيحضر يون حفلا في واشنطن، ستعلن فيه شركات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية عن خطط للاستثمار في كوريا الجنوبية، واجتماع مائدة مستديرة للأعمال يضم حوالي 30 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى من كلا البلدين، وغيرها من البرامج.

المصدر: يونهاب