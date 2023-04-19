رئيس غواتيمالا إلى تايوان

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي أنه سيجري زيارة رسمية لتايوان السبت لإظهار دعمه للجزيرة التي تتعرض لضغوط صينية.

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وقال غياماتي أمس الثلاثاء: "نحن على وشك توقيع اتفاق يجري العمل على الانتهاء منه (...) مع تايوان لتوسيع إمكانية وصول المنتجات الغواتيمالية إلى سوق الجزيرة".

وأشار إلى أنه سيزور "أكبر الشركات" التايوانية الراغبة بـ"المجيء إلى غواتيمالا".

وأجرت رئيسة تايوان تساي إنغ وين زيارة لغواتيمالا في بداية الشهر، ثم توجهت إلى بليز، وهما الدولتان الوحيدتان في أمريكا الوسطى اللتان ما زالتا تقيمان علاقات دبلوماسية مع تايبيه، بعد إعلان هندوراس في 26 مارس أنها قطعت علاقاتها بالجزيرة، وقررت الاعتراف ببكين.

وفي طريق عودتها من أمريكا الوسطى، التقت تساي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس أنجلس، وهو ما أثار غضب بكين التي ردت بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة استمرت 3 أيام.

المصدر: أ ف ب