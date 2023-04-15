وسائل إعلام: الوثائق الأمريكية المسربة تظهر ضعف الجاهزية العسكرية لتايوان

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الوثائق السرية الأمريكية المسربة، تظهر ضعف جزيرة تايوان أمام التفوق الجوي العسكري الصيني.

وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة: "من غير المرجح أن تكون تايوان قادرة على مواجهة التفوق الجوي العسكري للصين في نزاع عبر مضيق تايوان."

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تكتيكات جمهورية الصين الشعبية مثل "استخدام السفن المدنية لأغراض عسكرية" أصبحت عقبة أمام وكالات الاستخبارات الأمريكية للكشف عن استعدادات بكين "لغزو محتمل".

وأوضحت الصحيفة أيضا، أن تايوان لديها شكوك حول قدرة أنظمة الدفاع الجوي على "الكشف الدقيق عن إطلاق الصواريخ" وأن أكثر من نصف الطائرات التايوانية بالكاد مؤهلة تماما للمهمة.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، لا تحتوي الوثائق على "تحليل شامل لقدرات الصين ونقاط ضعف تايوان"، لكنها ترسم بشكل عام "صورة قاتمة لاستعداد تايوان العام".

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

الزيارة التي أدانتها جمهورية الصين، باعتبار الجزيرة إحدى مقاطعاتها، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وصرحت القيادة الصينية مرارا وتكرارا بأن بكين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، لكنها لم تستبعد استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية، وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عنما حدث بأنها كبيرة.

المصدر: نوفوستي