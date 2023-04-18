السلطات الأمريكية تتهم 3 مواطنين روس و4 أمريكيين بحملة إعلامية لصالح روسيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهام 3 مواطنين روس و4 أمريكيين بإجراء حملة إعلامية لتعزيز النفوذ الروسي في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة العدل، يوم الثلاثاء، أن المتهمين "كانوا يعملون لصالح الحكومة الروسية، وبالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي، لإجراء حملة خبيثة خلال سنوات طويلة لبسط النفوذ الروسي في الولايات المتحدة".

ويتهم الأشخاص السبعة بأنهم "تآمروا لغرض إشراك مواطنين أمريكيين في الأنشطة كعملاء غيرشرعيين للحكومة الروسية في الولايات المتحدة".

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وفي حال إدانتهم قد يواجه المتهمون عقوبة السجن تصل إلى 5 سنوات.

ووجهت إلى 3 من الأمريكيين الأربعة كذلك تهمة ممارسة أنشطة العميل الأجنبي دون التسجيل الرسمي، وقد يواجهون عقوبة إضافية تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وتم رفع السرية عن مواد التحقيقات في القضية التي تتهم فيها الروسية نتاليا بورلينوفا بأنها كانت ناشطة كـ"عميل روسي غير شرعي" في الولايات المتحدة، "بالتآمر مع موظف في جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

وتتهم بورلينوفا بأنها كانت تنظم رحلات لباحثين من المواطنين الأمريكيين إلى روسيا للمشاركة في برامج لمركز للدبلوماسية العامة تديره هي.

المصدر: تاس