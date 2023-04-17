البيت الأبيض يعلق على جولة لافروف في أمريكا اللاتينية

أشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إلى أن دول أمريكا اللاتينية ذات سيادة وتتخذ قراراتها الخاصة بشأن الشخصيات والمسؤولين الأجانب الذين يجب استقبالهم.

وصرح كيربي، بذلك في تعليقه على جولة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى دول المنطقة.

وقال: "كل هذه الدول ذات سيادة، ويمكنها اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الأفراد الأجانب البارزين الذين يمنحون حق الوصول واستقبالهم".

كما أشار ممثل البيت الأبيض، في الوقت نفسه، "تأمل الإدارة الأمريكية أن يقوم زعماء دول أمريكا اللاتينية بالضغط على لافروف، بما في ذلك سحب القوات الروسية من أوكرانيا".

وأضاف كيربي: "نأمل أيضا أن يجد هؤلاء القادة ذوو السيادة وقتا في جداولهم المزدحمة للقاء المسؤولين الأوكرانيين شخصيا".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح يوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور من خلالها عددا من دول أمريكا اللاتينية، وسيلتقي لافروف بالقيادة العليا للبرازيل، فضلا عن لقائه مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف، التي تستمر من من 17 إلى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

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المصدر: تاس