صحيفة NL Times تكشف مهام الجنود الهولنديين في أوكرانيا

أفادت صحيفة NL Times، بقيام أحد الجنود الهولنديين بجمع المعلومات الاستخباراتية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة، أن الجندي الهولندي "لم تذكر اسمه" يخدم في السرية 102 التي تجمع بيانات استخباراتية في الخارج، وتم إنشاء هذه السرية في شهر يناير 2023، ويتم تدريب مقاتليها، على الاندماج مع البيئات الجديدة، وإقامة الاتصالات مع السكان المحليين، وغيرها من التقنيات الاستخباراتية.

ووفقا للصحيفة، فإن الجنود الهولنديين في أوكرانيا، لا يشاركون في الأعمال العدائية ضد القوات الروسية، وإنما يعملون كضابط اتصالات، ويجمعون المعلومات الاستخبارية، إلا أن وزارة الدفاع الهولندية لم تعلق على المعلومات الواردة.

يذكر أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان حاليا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاغون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.

ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة الماضي، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، بسبب "التخزين غير القانوني لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ووثائق استخباراتية سرية، وإتاحتها للجمهور العام.

ويواجه تيشيرا عقوبة بالسجن 10 سنوات، وسيبقى رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة في الـ 19 من أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي