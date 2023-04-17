خلاف عادي قد يقود إلى المشنقة.. باكستان تعتقل صينيا بشبهة إهانة الإسلام والنبي محمد (فيديو )

ألقت الشرطة الباكستانية، القبض على مواطن صيني بتهمة التجديف، بعد أن أهان الإسلام والنبي محمد. وبموجب قوانين التجديف الباكستانية يعاقب الشخص الذي يقدم على هذه الجريمة بالإعدام.

وقالت الشرطة إن الرجل يدعى تيان من الصين، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه ليل الأحد، بعد ساعات من قيام مئات السكان والعمال الذين يعملون في مشروع سد بإغلاق طريق سريع رئيسي وتجمعوا للمطالبة باعتقاله.

4 months into 2023 & Pk #blasphemy lynch mobs are in action again. Mr Tian a Chinese national, incharge heavy transport at Dasu Dam Kohistan accused of blasphemy over reprimanding a driver for skipping work to pray. 295-C & terrorism charges in FIR, accused now in police custody. pic.twitter.com/wNsEqdXg73 — Rabia Mehmood - رابعہ (@Rabail26) April 17, 2023

ونظمت المسيرة في بلدة كوميلا - الواقعة بالقرب من موقع سد داسو، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في باكستان - في إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان، بحسب قائد الشرطة المحلية نصير خان.

وقال خان إن رجال الشرطة استجابوا بسرعة للاحتجاجات من خلال "إنقاذ واعتقال" المواطن الصيني، مبينا أن الاتهامات نشأت من خلاف في مكان العمل، حيث يزعم أن تيان انزعج ووبخ اثنين من السائقين المحليين لقضاء وقت طويل جدا من العمل للصلاة. ثم ادعى عمال آخرون أنه أهان النبي.

داسو ڈیم پر کام کرنے والے ایک مزدور کو تراویح سے واپسی پر کسی بات پر چینی افسر نے ڈانٹا ۔ جس کو مقامی لوگ مذہبی رنگ دے کر احتجاج کر رہے ہیں اور چینی پر توہین رسالت کا الزام لگا رہے ہیں ۔ (1/3)#blasphemy#Pakistan#ChineseEngineer#Dasu#DasuDam#Chinapic.twitter.com/hrKNnRuW1Y — Sonia Khan (@_SoniaSpeaks) April 17, 2023

وذكرت الشرطة أن تيان، الذي كان مسؤولا عن النقل الثقيل في المشروع، سيحاكم بموجب قوانين التجديف إذا أثبت المحققون أنه أهان الإسلام.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا غاضبا يتظاهر خارج مجمع مترامي الأطراف يضم عمال بناء صينيين وباكستانيين في كوميلا. أمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون "الله أكبر" فيما أطلقت قوات الأمن طلقات في الهواء لتفريق الحشود.

A Chinese national taken into protective custody after he was accused of Blasphemy. The incident took place in Dasu Dam construction site.

Scores of locals protested and blocked the pak-china border.#Chinese#PoJK#Kashmir#AJK#blasphemypic.twitter.com/XdcvefFf3Q — Muzaffarabad News Bulletin,IND مظفرآباد نیوز بلیٹن (@MuzaffarabadB) April 17, 2023

المصدر: AP + RT