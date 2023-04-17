الجيش الأمريكي يشن غارات في سوريا

أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت غارة على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب سوريا يوم أمس الأحد، أدت إلى مقتل 3، يرجح أن يكون أحدهم قائدا كبيرا في التنظيم.

وقال جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لشبكة ABC News إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل 3، وتعمل القوات على تحديد هوياتهم، مؤكدا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وأفاد بأن "الغارة أسفرت عن مقتل محتمل لقائد كبير في داعش ومخطط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".

في وقت سابق من هذا الشهر، قتلت القوات الأمريكية خالد عيد أحمد الجبوري، وهو مسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتركيا، وتطوير شبكة قيادة "داعش"، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت في بيان إن "مقتل خالد عيد أحمد الجبوري سيعطل مؤقتا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية".

المصدر: ABC News