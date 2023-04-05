المخابرات العراقية تقتل قياديا بارزا من داعش في سوريا تدعي القوات الأمريكية قتله سابقا (صورة)

أعلن جهاز المخابرات العراقي أنه تمكن من قتل القيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري بسوريا، بينما كانت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية قد أعلنت تصفيته بضربة منها.

وفي بيان له، قال جهاز المخابرات الوطني العراقي: "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الارهابية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بعملية استخبارية نوعية من قتل الارهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر، والذي يُعد أحد أخطر إرهابيي "داعش" وصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".

وأضاف البيان: "انضم خالد الجبوري سابقا لتنظيم القاعدة الارهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها "المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى" و"المسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى"، وآخرها "والي تركيا"، اذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".

وأردف البيان: "وفي الوقت الذي يؤكد فيه جهاز المخابرات الوطني العراقي استمراره بملاحقة فلول "داعش" داخل العراق وخارجه، يعاهد أبناء الشعب العراقي الكريم على البقاء حصنا منيعا لدرء المخاطر وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن القومي العراقي".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم "داعش" خالد إياد أحمد الجبوري في قصف نفذته قواتها في سوريا.

وقالت القيادة في بيان إن "قوات القيادة المركزية نفذت ضربة أحادية الجانب في سوريا أسفرت عن مقتل خالد إياد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة (داعش)، في 3 أبريل".

المصدر: RT