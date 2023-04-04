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الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في "داعش" بقصف على سوريا

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الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في
AFP
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم "داعش" خالد إياد أحمد الجبوري في قصف نفذته قواتها يوم أمس في سوريا.

وقالت القيادة في بيان إن "الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا وتطوير شبكة قيادة التنظيم"، مشيرة إلى أن "مقتله سيعطل مؤقتا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية".

بدوره، شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا على أن "داعش لا يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها"، مبينا أنه "على الرغم من تدهور التنظيم، إلا أنه لا يزال قادرا على إجراء عمليات داخل المنطقة مع الرغبة في الضرب خارج منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: RT

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