نجل آخر شاه إيراني يقوم بأول زيارة لإسرائيل خلال أيام

من المقرر أن يزور ولي العهد الإيراني السابق المنفي، إسرائيل، هذا الأسبوع بزيارة تعكس العلاقات الدافئة التي كانت تربط والده ذات يوم بإسرائيل وحالة العداء الحالية بين إسرائيل وإيران.







وقال رضا بهلوي، نجل آخر شاه حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979، إنه سيقدم "رسالة صداقة من الشعب الإيراني".

وأفادت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل ، التي ستستضيفه، بأنه من المقرر أن يشارك في احتفال إسرائيل السنوي لإحياء ذكرى الهولوكوست ليلة الاثنين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضا أن يزور محطة لتحلية المياه، ويرى الحائط الغربي ويلتقي بممثلين عن المجتمع البهائي المحلي واليهود الإسرائيليين من أصل إيراني.

وأشادت غامليل بـ"القرار الشجاع"، الذي اتخذه بهلوي بالقيام بما قالت إنها ستكون زيارته الأولى لإسرائيل.

وأردفت أن "ولي العهد يرمز إلى قيادة مختلفة عن قيادة نظام آية الله، ويقود قيم السلام والتسامح، على عكس المتطرفين الذين يحكمون إيران".

وغادر بهلوي إيران في سن 17 عامًا للالتحاق بمدرسة طيران عسكرية في الولايات المتحدة، قبل أن يتخلى والده محمد رضا بهلوي المصاب بالسرطان عن العرش إلى المنفى.

واتسم حكم والده بالبذخ والقمع واستفاد من انقلاب دعمته وكالة المخابرات المركزية في عام 1953، كما كان للشاه الراحل علاقات دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع إسرائيل.

المصدر: "أ ب"