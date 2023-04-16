الخزانة الأمريكية تناقش مع الحلفاء إمكانية نقل الأصول الروسية المجمّدة إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن اعتقاد بلادها أنه على روسيا الدفع مقابل إعادة إعمار أوكرانيا، وأنها تناقش مع الحلفاء الالتفاف على قيود استخدام الأصول الروسية المجمّدة.

وقالت يلين ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، لافتة إلى أنه "هذه هي المسؤولية التي يتوقع المجتمع الدولي أن تعمل روسيا على تحمّلها. كما نُناقش هذا الأمر مع شركائنا، لكن هناك قيودنا القانونية الخاصة على ما يُمكننا فعله بالأصول الروسية المجمّدة ".

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وبحسب قولها، "بدأت الولايات المتحدة بالفعل في نقل رؤوس الأموال المصادرة من الأفراد الروس إلى أوكرانيا، ولكن حتّى الآن لا نستطيع فعل الشيء نفسه مع أصول الدولة الروسية المجمّدة في الغرب".

يشار إلى أنه بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددا من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تجميد أصول بقيمة 21.5 مليار يورو مملُوكة لأفراد ومنظمات.

بدورهم، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي