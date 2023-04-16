النار المقدسة تصل إلى دير أرثوذكسي في ميليتوبول

وصل قبس من شعلة النار المقدسة التي خرجت أمس السبت، من كنيسة القيامة في مدينة القدس، إلى أحد الأديرة في مدينة ميليتوبول.

وتقام اليوم الأحد مراسم عيد الفصح الأرثوذكسي في هذا الدير، بوجود شعلة من النار المقدسة.

وصادف أمس السبت الـ 15 من أبريل، يوم "سبت النور" المقدس لدى المسيحيين، والذي صادف أنه أتى عقب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي تزامن أيضا مع "يوم القدس العالمي" يوم التضامن مع النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال، الذي يحتفل به المسلمون الشيعة في إيران وسوريا ولبنان ودول أخرى.

وتظهر النار المقدسة في كنيسة صغيرة داخل كنيسة القيامة، والتي أقيمت فوق المكان الذي يعتقد بأن السيد المسيح "عليه السلام" صلب ودفن فيه، ومن ثم قام، وعقب ظهور النار المقدسة يتم نقلها إلى العديد من البلدان كمزار مقدس.

ومنذ العام 2003، بمباركة بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، تم تنظيم إحضار النار المقدسة إلى العاصمة موسكو، خلال أعياد الفصح كجزء من برنامج "ادعوا ليحل السلام في مدينة القدس".

المصدر: نوفوستي