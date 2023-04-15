القدس.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على الحجاج المسيحيين في سبت النور

أفادت مراسلة RT، باعتداء الشرطة الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين، الذين وفدوا لمشاهدة خروج النار المقدسة في سبت النور، عشية عيد الفصح الأرثوذكسي.

وأظهرت مقاطع الفيديو، وحشية القوات الإسرائيلية، واعتداءها على الحجاج المسيحيين، في هذا اليوم الذي يسبق عيد الفصح المسيحي، وعدم مراعاتها للشعائر الدينية لمختلف الأديان.

إلا أن الحجاج المسيحيين الراغبين بالاحتفال بهذا اليوم، رفضوا الرضوخ لإرادة الشرطة الإسرائيلية، وشرعوا بدفع حاجز الأمن بشكل جماعي، حتى يتمكنوا من الوصول إلى كنيسة القيامة، والمشاركة في الشعائر الدينية لهذا اليوم.

المصدر: RT