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ألمانيا تغلق آخر محطاتها النووية العاملة

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ألمانيا تغلق آخر محطاتها النووية العاملة
RT
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أغلقت ألمانيا الليلة الماضية آخر المحطات النووية الثلاث العاملة في البلاد، حيث تخلت بذلك عن قطاع طاقتها النووية بعد 60 عاما من استخدامها.

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وتدل نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "Infratest" على أن 59% من الألمان لا يعتبرون القرار بإغلاق المحطات النووية في البلاد صحيحا، فيما يؤيده 34% من سكان البلاد.

كما عبر الكثير من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة.

وسخر قراء في شبكة الإنترنت وكتبوا: "بعد إغلاق المفاعلات النووية الأخيرة في ألمانيا، تعتمد الحكومة على مفاعلات تم تطويرها حديثا لدراجات الشحن. ألمانيا بلد الابتكارات وستظل كذلك". 

ألمانيا تغلق آخر محطاتها النووية العاملة
RT

المصدر: RT

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