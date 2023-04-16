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تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذ الهجوم على رئيس وزراء اليابان بعد تفتيش منزله

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تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذ الهجوم على رئيس وزراء اليابان بعد تفتيش منزله
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قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اليابانية صادرت سكينا من حقيبة ريوجي كيمورا 24 عاما، المشتبه به في محاولة استهداف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محافظة واكاياما.

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وألقت السلطات القبض على كيمورا من مدينة كاواانيشي بمحافظة هيوغو  للاشتباه في قيامه بتنفيذ الحادث، ووفقا لوكالة "أنباء كيودو"، رجحت مصادر في الشرطة، أن كيمورا كان يخطط لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة في حالة تغير الظروف عندما يلقي رئيس الوزراء خطابا عاما، وتم تفتيش منزله وأخرجت الشرطة 10 صناديق (كرتونية) دون ذكر أي تفاصيل عن محتواها.

وبحسب التحقيق، كان كيمورا على بعد 10 أمتار من رئيس الوزراء وقت الحادث. ولم يكشف بعد عن دوافعه، حيث رفض الشاب التحدث إلى الشرطة حتى وصول محاميه.

وبحسب الشرطة، تم الاستيلاء على جسمين أسطوانيين في مكان الحادث، الذي تسبب بإصابة أحد عناصر الأمن بإصابات طفيفة.

وبالرغم من الحادث، قرر كيشيدا عدم إجراء أية تغييرات على جدول الحملة قبل الانتخابات المحلية، وألقى خطابا في محطة قطار واكاياما، وقدم اعتذارا عن الإزعاج الناجم عن الحادث.

ومن المقرر أن يلقي كيشيدا اليوم 16 أبريل، ثلاثة خطابات عامة في محافظة أويتا.

المصدر: نوفوستي

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