وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يبحثون في مكالمة هاتفية الوضع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الإماراتي ‏عبد الله بن زايد آل نهيان، والأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، الأوضاع المتوترة في السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال الاتصال المشترك بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان".

وشدد وزراء الخارجية، على "أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".

وأدانت العديد من الدول حول العالم على رأسها العربية، أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي تجري في السودان.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: واس + RT